Scacchi, Matteo Sunder è il Campione Provinciale Biellese

"Era da almeno tre anni che il Cantinone della Provincia di Biella non ospitava un evento: siamo quindi onorati ed orgogliosi di aver riaperto le porte della bellissima sala situata all’interno del Palazzo della Provincia di Biella con il nostro Campionato Interprovinciale di Biella e Vercelli. Il primo ringraziamento va pertanto al Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo, all’Assessore con delega allo sport Edoardo Maiolatesi ed al loro staff per averci concesso l’utilizzo del locale". A scriverlo lo Scacchi Club Valle Mosso sul proprio sito.

E aggiunge: "E’ stata la prima volta che utilizzavamo il Cantinone per un torneo ed il locale si è dimostrato decisamente all’altezza del compito: l’ottimo isolamento acustico e gli ampi spazi, uniti all’impatto visivo fornito dalle volte in mattoni a vista è stato molto gradito dai giocatori presenti".

Il torneo ha visto al via, dopo alcune defezioni dell’ultimo minuto, 25 giocatori provenienti non solo dalle province di Biella e Vercelli, ma anche da Torino, Novara, Verbania, Milano e Piacenza. Ed è dai circoli di queste province che – curiosamente – è arrivato il podio del torneo: vincitore è risultato con 4,5 punti il Maestro novarese Marco Angelini, precedendo di mezzo punto il Maestro biellese (ma tesserato per la Scacchistica Torinese) Marco Ubezio. Terzo posto e primo di un gruppetto con 3,5 punti, il torinese Mauro Di Chiara.

Si deve scendere al quarto posto per festeggiare il Campione Provinciale Biellese, che per la prima volta è il diciannovenne Matteo Sunder, il quale ha sopravanzato per spareggio tecnico Alessandro Gasparetto ed il CM Matteo Migliorini. Primo del successivo gruppo, con 3 punti, e Campione Provinciale Vercellese, Gian Franco Costantino. Premi di fascia per Costantino e per un altro vercellese: Attilio Tibaldeschi, autore di un bel torneo.

Tra i soci merita una menzione particolare Emiliano Tiritan (primo tra gli Under 16), decimo assoluto con 3 punti. Per Emiliano un torneo ottimo, con due patte e due vittorie, l’ultima delle quali domenica pomeriggio ai danni del collega di circolo Davide Moratto. Da segnalare anche un’altra prima volta: il primo mezzo punto (contro avversari con Elo FIDE) in un torneo a tempo lungo ottenuto dal giovanissimo Federico Rama, al quarto turno dopo circa tre ore di gioco contro il verbanese Cartabbia.

La stessa prima volta è arrivata anche per un altro socio, Pier Carlo Scarano, che ha iniziato da poco a cimentarsi sulle scacchiere dimostrando grande voglia di imparare ed ha ottenuto un punto pieno contro Luigi Molinelli. Ma le prime volte non terminano qui: è stato anche il primo torneo per altri due nuovi soci: Michele Gambaro e Giacomo Zambito. Per loro un debutto complicato, dal quale però partire per analizzare i propri errori e migliorare.

Un’ultima prima volta: quella del primo torneo disputato nell’ambito del progetto Terra della Lana, che ha come obiettivo la promozione degli eventi (sportivi e non) programmati nel comuni della provincia di Biella aderenti all’iniziativa.

"Come Scacchi Club Valle Mosso - si legge - abbiamo aderito con piacere al progetto, il cui marchio sarà visibile sul nostro sito e sui Bandi delle manifestazioni con sede nei comuni aderenti". Alla cerimonia di premiazione è intervenuto il dott. Giorgio Grosso, segretario di Terra della Lana, che ha illustrato brevemente il progetto ai presenti.