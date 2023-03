Giornata della Donna, fiume di persone a Vigliano Biellese per la camminata benefica (foto di M. Baù per newsbiella.it)

Oltre 300 persone si sono date appuntamento oggi pomeriggio, 12 marzo, a Vigliano Biellese per prendere parte alla manifestazione “La vita corre…noi camminiamo insieme”, inserita nel programma della Giornata della Donna.

Coppie, famiglie, cittadini: tutti insieme per l’evento promosso dall’amministrazione comunale, in collaborazione con L'Associazione Turistica Pro Loco, con Villa Era, Podistica Biellese e la partecipazione della fondazione Edo ed Elvo Tempia e delle associazioni Non sei sola, Vocididonne, Donne Nuove e Provincia di Biella.

Il fiume di persone ha percorso un tratto di 4 km fino a Villa Era, tappa finale della camminata non competitiva. Al termine, merenda offerta dalla Pro Loco. Il ricavato della giornata sarà devoluto alla Fondazione Edo ed Elvo Tempia e alle Parrocchie per la Giornata Mondiale della Gioventù in memoria dei giovani viglianesi recentemente scomparsi.