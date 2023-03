Bonprix esulta, 3 a 1 con Rivarolo

Una notte “bianca” per il Bonprix TeamVolley, che battendo 3-1 Rivarolo riesce finalmente a raggiungere la zona neutra della classifica di serie B2, abbandonando per la prima volta in stagione quella rossa della retrocessione.

Di facile non c’è stato nulla: le canavesane (penultime) arrivavano a Lessona desiderose anche di “vendicare” il 2-3 dell’andata, conquistato in rimonta dal TeamVolley. La prima storica vittoria in categoria, arrivata peraltro dopo un match-point – assegnato e poi tolto – a Rivarolo. Non a caso, la partenza delle avversarie è ottima: il primo set termina 23-25. Il Bonprix rimette in chiaro le cose nella seconda parte di gara, in cui Rivarolo non supera quota 14. Gli ultimi due set sono decisamente più equilibrati, ma le lessonesi riescono a chiuderli con lo stesso identico parziale (25-20) e possono festeggiare una vittoria cruciale.

«Una partita tosta, come onestamente ci aspettavamo – ammette coach Fabrizio Preziosa - l’abbiamo preparata sulla falsariga di quella di due settimane fa contro il Cus Collegno: una gara di nervi e di tensione da parte nostra, piuttosto che di qualità tecnica. Più di quanto poteva esserlo per gli avversari. Il primo set è stato così: abbiamo fatto poco muro-difesa, siamo partiti abbastanza contratti e molli. Avremmo potuto fare un po’ meglio, imporre subito le nostre caratteristiche. Queste cose probabilmente riusciamo a farle quando troviamo dall’altra parte della rete un avversario offensivamente “pesante”, invece in questo momento quando perdiamo i punti di riferimento e dobbiamo imporre noi il gioco per fare la partita, facciamo più fatica».

L’unica cosa che contava erano i tre punti. Esattamente come all’andata, il Bonprix si dimostra una squadra vera, capace di unirsi nella difficoltà. «Abbiamo perso il primo set quando eravamo avanti 20-17, prendendo un parziale di 0-7 che ci ha veramente stordito – prosegue il coach - Siamo stati bravi a reagire subito nel secondo. Abbiamo ripreso equilibrio, giocando ancora non benissimo ma vincendo la frazione in modo abbastanza netto. Nel terzo set di nuovo abbiamo preso un gran bel vantaggio fino al 19-10, poi ci siamo fatti “rosicchiare” un po’ di punti che non siamo riusciti a gestire alla perfezione. Forse questo può anche essere stato di aiuto per mantenere alta l’attenzione e la tensione, facendoci capire che la partita rimaneva su un binario difficile. Dovevamo essere bravi a tenere duro. Vinta la frazione e sul 2-1, abbiamo faticato ancora a dare il colpo decisivo alla partita; anzi, addirittura siamo andate sotto 10-14. In quel momento abbiamo cambiato palleggiatrice e abbiamo ripreso lucidità e precisione tecnica. Abbiamo fatto qualche errore in meno, sfruttando le caratteristiche negative delle avversarie. Siamo riusciti a chiudere la partita, con tre punti pesantissimi che per noi vogliono dire veramente tanto».

Preziosa non vuole festeggiare troppo presto, ma l’ottimo momento del TeamVolley ha rilanciato le speranze di permanenza in serie B2. Speranze che, all’inizio del 2023, non erano così vive. «Si tratta della terza vittoria consecutiva, la quarta del girone di ritorno. E soprattutto, per la prima volta in tutto il campionato, possiamo dire di essere nella “zona bianca”. Questo non significa essere tranquilli, è tutto ancora da decidere; però aver fatto una rimonta del genere, rispetto a dove siamo partiti all’inizio del girone di ritorno, è stato un passo decisamente importante. Adesso dobbiamo essere bravi a tenere alto il livello, per dimostrare di meritare questa posizione di classifica. Quindi ora sotto con la preparazione di un altro scontro importante per la salvezza, sabato a Chieri. Dobbiamo farci trovare pronti lavorando nel migliore dei modi in questa settimana».

BONPRIX TEAMVOLLEY – TARABUSI VOLLEY RIVAROLO 3-1

(23-25/25-14/25-20/25-20)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Cimma (L), Zatta, Galliano 12, Gualinetti ne, Peruzzo 4, Levis 9, Filippini 12, Diego 25, Boglio 2, Valsecchi 1, Boggio 8, Riccardi ne, Spinello (L), Biasin B. ne. Coach Fabrizio Preziosa, assistente Paolo Salussolia.

TARABUSI VOLLEY RIVAROLO: Dereani 10, Massara ne, Ferraris 15, Da Col ne, Nkakene ne, Damasio (L), Capra 1, Stecconi (L), Ivaldi 2, Costa 6, Garrone 8, Maugeri ne, Baroetto ne, Eze 15. Coach Alessandro Reggio, assistente Alessandro Vallero.