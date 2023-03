Biellese cade a Volpiano, il Ticino l’aggancia: campionato riaperto. In Seconda Gaglianico e Torri a -2 dalla vetta

La Biellese cade a Volpiano, il Ticino rallenta e l’Accademia Borgomanero si porta a sole 4 lunghezze dalla vetta. Giornata di Eccellenza ricca di sorprese, specialmente ai piani alti del girone. Masticano amaro i lanieri, superati in trasferta dal Volpiano col punteggio di 3 a 2. Non ne approfittano i rivali del Ticino che strappano un punto col Borgaro e agganciano i bianconeri in vetta. Ora il campionato è riaperto. A distanza, ma non troppo, l’Accademia, uscita col massimo risultato dall’arena dell’Alicese Orizzonti. Sorride anche il Città di Cossato, a valanga sul Venaria (5-1).

In Promozione, ko per Vigliano, sconfitto in casa dal Trino (2-0) mentre il Fulgor Valdengo non va oltre lo 0-0 casalingo. Inoltre, si dovrà attendere la prima serata per conoscere il punteggio finale tra Chiavazzese e Ceversama, con fischio d’inizio alle 18. In Prima Categoria, sorridono Valle Cervo Andorno e Ponderano, reduci da due vittorie molto convincenti. Domenica avara di soddisfazioni per Valdilana Biogliese, uscita a mani vuote dal fortino della Strambinese.

Infine, in Seconda, la capolista Carpignano inciampa con La Cervo (1-1) e le dirette inseguitrici non gettano alle ortiche l’occasione propizia: Gaglianico e Torri Biellesi vincono di misura e si portano a -2 dalla testa della classifica. Prove convincenti anche per Pollone (4-0 con Nazzaro Sesia) e Valle Elvo (2-0 con Bettole).