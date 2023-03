Biella 4 Racing, una bella cena dopo anni di stop: svelato il via del Remember Alberto Caligaris

Si è svolta sabato 4 marzo la Cena Sociale annata 2022 della Scuderia Biella 4 Racing, un convivio improntato sull’allegria di poter festeggiare tutti assieme le gesta della stagione appena conclusasi, dopo alcuni anni di forzata mancanza di tali occasioni.

“Siamo felici per come sia andata la nostra Cena”, dichiarano all’unisono i rappresentanti B4R, “queste occasioni di aggregazione e festeggiamento ci sono mancate negli ultimi periodi, giocoforza, e poterli riproporre è molto piacevole. Vedere riuniti ai tavoli i nostri esponenti ma anche amici e simpatizzanti, così come rappresentanti di altre Scuderie ed Associazioni è sempre bello”.

Una Cena in cui si sono alternati momenti informali ad altri più formali. “Proprio così, nel corso della serata, fra un giro di portate e l’altro, non potevano mancare i riconoscimenti annata 2022, e come da tradizione, oltre ai nostri portacolori che hanno portato sui campi gara le insegne sociali dandoci visibilità e risultati, sono stati premiati anche coloro che hanno collaborato, anche magari nel loro piccolo, alle varie attività del Sodalizio, dando il loro fondamentale contributo. A tutti va il nostro più sentito ringraziamento”. Una serata che ha visto un allegro momento conclusivo.

“Esatto, a conclusione della serata abbiamo svolto per la prima volta una lotteria, che è stata molto apprezzata dai commensali, divertiti dall’occasione di poter sfidare la sorte e ricevere uno dei molti premi in palio. A tal riguardo una doverosa citazione a Pneumatici Di Leo e Lorien Pub per i premi messi a disposizione”. Ma durante la serata c’è stato anche un’importante annuncio. “Proprio così”, concludono i portacolori Biella 4 Racing, “non poteva esserci occasione migliore per svelare la data del nostro Remember Alberto Caligaris edizione 2023, fissata per domenica 24 settembre. Lo scorso anno la nostra manifestazione è stata molto apprezzata, e per quest’anno la volontà di migliorarsi non manca, a breve inizieremo a lavorare a tal riguardo. Per il momento invitiamo tutti a fissarsi la data e tenersi liberi, le notizie arriveranno come sempre tramite i nostri profili social”.