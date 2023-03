Biella Jazz Club, lunedì il concerto di Jaques Morelembaum - FOTO

Triplo appuntamento al Biella Jazz Club per la prossima settimana.

Il primo evento speciale lunedì 13 Marzo con un grandissimo artista internazionale che ha scritto pagine musicali memorabili, il violoncellista brasiliano Jaques Morelembaum accompagnato per l’occasione dalla bravissima pianista romana Stefania Tallini.

La collaborazione tra Stefania Tallini e Jaques Morelenbaum nasce a partire dalla registrazione del nuovo disco BRASITA registrato con l’armonicista brasiliano Gabriel Grossi del quale Morelenbaum è il pregiatissimo Special Guest. L’idea del duo è venuta spontaneamente, visto l’immediato feeling e l’intesa musicale tra i due artisti. Nel loro concerto vengono presentati alcuni brani dal disco “BRASITA” nonché altre composizioni della pianista e del violoncellista oltre ad alcuni omaggi all’indimenticabile Tom Jobim e ad altri autori geniali Grande lirismo, contaminazione tra generi, improvvisazioni totali che si fondono in un linguaggio musicale in cui due mondi geograficamente lontanissimi, si fondono in un unico suono e diventano incredibilmente vicini.

Jaques Morelenbaum è di Rio de Janeiro, classe 1954 e nei suoi cinquant’anni anni di carriera musicale ha collaborato con grandi esponenti della musica brasiliana e internazionale, sia in concerti, che in produzioni discografiche e cinematografiche. Ha lavorato per dieci anni nella Nova Banda di Antonio Carlos Jobim, per cinque anni ha girato il mondo suonando con Egberto Gismonti, per quattordici anni è stato direttore musicale, arrangiatore e violoncellista di Caetano Veloso, ha collaborato inoltre con Gilberto Gil, Milton Nascimento, Ryuichi Sakamoto, Sting, Cesária Évora, Henri Salvador, David Byrne, Bill Frisell, John Scofield, e molti altri.

Stefania Tallini è una delle più apprezzate pianiste e compositrici jazz, che ha definito la sua carriera in un peculiare e originale linguaggio pianistico e compositivo in cui si fondono influenze provenienti dal jazz, dalla musica classica e da quella brasiliana. Vincitrice di molti concorsi come pianista e compositrice-arrangiatrice.

E’ autrice di 11 dischi a suo nome e ha collaborato e collabora con grandi nomi del panorama mondiale, come: Jaques Morelenbaum, Gregory Hutchinson, Guinga, Gabriel Grossi, John Taylor, Enrico Pieranunzi, Dino e Franco Piana, Stefano Di Battista, Gabriele Mirabassi, Roberto Gatto, Dario Deidda, Michele Rabbia, Javier Girotto, Enrico Intra e la Civica Jazz Band, Tiago Amud, Hans Teuber. E in ambito classico: Corrado Giuffredi, Alessandro Carbonare, Simone e Federico Nicoletta, Phoebe Ray, Natalia Suhaveric. La sua musica è stata eseguita, tra l’altro, al Festival delle Nazioni, a la Cité De La Musique di Strasburgo, all’Universidad De Las Artes dell’Avana, al Pharos Art Foundation di Cipro. Si è esibita più volte nell’ambito dei Concerti del Quirinale e nei più importanti festival internazionali, in Italia, Francia, Germania, Lituania, Stati Uniti, Israele.

Gli altri due appuntamenti sono martedì 14 marzo con Hurricane Trio feat Chris Collins, e giovedì 16 Anna Maria Musajo 4et.

La stagione del Biella Jazz Club è finanziata con i contributi della Fondazione CRB, Fondazione CRT e Città di Biella “Assessorato alla Cultura”.