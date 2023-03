Coro Noi Cantando, torna la Rassegna di San Giuseppe giunta alla sua ventiduesima edizione

Il 2020 avrebbe visto la 22esima edizione della Rassegna Corale che il coro Noi cantando organizza in onore della chiesetta di san Giuseppe ogni anno, luogo per loro ricco di ricordi ed emozioni. Purtroppo, quell’edizione non si è mai svolta ne quell’anno ne quello successivo. Nel 2022 la festa di San Giuseppe finalmente si è potuta fare anche se ancora sottotono, tanto da non consentire l’invito di un coro ospite.

Il presidente del coro, Arale Manuela, una delle storiche coriste, presenti fin dalla nascita del gruppo corale oggi può finalmente annunciare la 22esima edizione della rassegna: “Mi torna alla mente ogni singola serata con molta emozione, ripensando alle 21 edizioni che hanno preso vita anno dopo anno, con la partecipazione di tanti amici incontrati sul nostro cammino e appartenenti a realtà corali, ogni volta diverse, sensazionali. Ci vorrebbe un libro intero per raccontarli tutti. E certamente anche quest’anno abbiamo voluto invitare un coro per continuare ad emozionarvi e a coinvolgervi con nuove armonie” dice. Quale sia stato il collante che li ha tenuti insieme, nonostante la perdita del loro maestro Vitaliano Zambon, traspare ogni volta che si partecipa ad un loro concerto: sono amici, e la prima qualità dell'amicizia è la "condivisione “dell’impegno nel realizzare un progetto comune, condividere la gioia nel vederlo realizzato, condividere anche le immancabili difficoltà.

E allora perché non andare a scoprire cosa ci riserva la loro 22esima Rassegna di San Giuseppe? Sarà loro ospite il coro Melody Rock di Santhià. Il coro diretto da Renata Monteleone, e accompagnato da due chitarristi propone nelle sue esibizioni brani di respiro internazionale, tradizionali e non, estrapolati dai generi musicali soul, rock melodico e gospel. Per questa occasione il coro ospite si presenterà con un repertorio tutto da scoprire. La serata avrà inizio alle 21 di sabato 18 marzo, presso la chiesetta di san Giuseppe in via Marconi 134 a Cossato, l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Aggiunge ancora la presidente: “E se avete la passione per il canto siamo alla ricerca di nuove voci maschili e una potrebbe essere la tua!”.