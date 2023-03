Pirata della strada invade la corsia e si scontra con auto, il racconto: “Non si è fermato, sono ancora agitata”

“Sono ancora agitata, c'è mancato davvero poco. Non sono rimasta ferita ma poteva finire con conseguenze ben più gravi”. È ancora sconvolta l'automobilista biellese che, poco dopo le 22 di mercoledì 8 marzo, è rimasta coinvolta in un incidente stradale.

“Mi trovavo nei pressi di via Ogliaro, a Pavignano, e stavo procedendo verso Andorno Micca – racconta – All'improvviso un pirata della strada, che andava in direzione opposta, ha invaso la mia corsia e si è scontrato contro la mia auto. L'urto è stato notevole, così come i danni riportati sull'intera fiancata. Invece di fermarsi ha continuato a sfrecciare lungo la strada senza rallentare”.

Anche se sono trascorsi alcuni giorni, il ricordo di quei momenti rivive nella sua mente. Da lì l'appello a chiunque abbia informazioni utili per dare un volto al responsabile. “Ho fatto denuncia, ora aspetto che le indagini facciano il loro corso – spiega - L'auto, probabilmente, era una Ford C-Max scura, un dettaglio riferitomi da alcuni testimoni. Chi avesse delle informazioni non esiti e contatti immediatamente le forze dell'ordine”.