Mottalciata, trafugata una scultura in pietra di Alessandro Bozzetto

Furto d'arte nella Baraggia di Mottalciata dove è stata trafugata una scultura di pietra, una civetta di 35 chilogrammi, dello scultore di Valdilana Alessandro Bozzetto.

“La mia amica Barbata Pareti – racconta Bozzetto – che dipinge pietre e tavole di legno, ha allestito una mostra a cielo aperto in una radura della Baraggia, dove aveva posto un carion su un tronco. Quando ho saputo che avevano rubato il carion, mi sono dispiaciuto e ne ho comprato un altro. Supponendo che il 'ladro' avesse malinteso che il primo carion fosse abbandonato, ho avvitato il nuovo con una vite lunga sullo stesso tronco”.

“Contemporaneamente – continua Bozzetto - ho portato sul tronco questa civetta che ho realizzato con sasso di fiume. Dopo una settimana alcune persone andate alla mostra ci hanno mandato una fotografia dove sia il carion che la civetta non c'erano più”.

Alessandro Bozzetto non è arrabbiato per il furto: “Questa civetta era un sasso e non mi ha impregnato molto. Io incido pietre e cerco di stupire con queste raffigurazioni. Posso interpretare questo gesto con un apprezzamento verso le mie raffigurazioni. Gesto che ha comportato fatica perchè io ho portato i 35 chli a spalle in discesa mentre il 'ladro' l'ha fatto in salita.”

Questo il saluto che Bozzetto ha scritto sulla sua pagina Facebook per la sua civetta e per il “ladrunocolo”: “Ciao ciao civetta. A qualcuno sei piaciuta così tanto che nella Baraggia di Mottalciata ti hanno portata via!!! Al ladruncolo dalle mani lunghe dico buongustaio. Grazie per aver apprezzato la mia manodopera e complimenti per il coraggio ad esporre un'opera da me firmata. Auguro di avere tanto tanto lavoro per imparare cosa è la fatica e per imparare a chiedere senza appropiarti di cose che non sono tue. Un abbraccio e buona fortuna”.