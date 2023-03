Avrebbe riportato ferite da codice verde l’anziana alla guida rimasta coinvolta in un incidente autonomo. Il fatto è avvenuto intorno alle 15 di ieri, 11 marzo, a Valle Mosso, nel comune di Valdilana. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per l’assistenza alla malcapitata, anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito.