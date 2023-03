Nota un ragazzo in stato confusionale all’esterno di un locale di Cerreto Castello e, preoccupato, allerta le forze dell’ordine. Il fatto è avvenuto intorno alle 6 di ieri, 11 marzo.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche il personale del 118 per l’assistenza al 31enne, residente in Valle Cervo. Lo stesso avrebbe raccontato di aver esagerato la sera prima con l’assunzione di alcolici e di non saper più come tornare a casa. Dopo le visite di rito è stato accompagnato fino in stazione.