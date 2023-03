Dopo scontro con auto finisce in ospedale, prognosi di 7 giorni per ciclista di 26 anni (foto di repertorio)

Avrebbe riportato una prognosi di 7 giorni il ciclista 26enne di origini pakistane, rimasto coinvolto ieri, 11 marzo, in un incidente stradale. Il fatto è avvenuto nel comune di Occhieppo Inferiore.

Indenne la donna alla guida del veicolo, una 62enne del paese. Sul posto, oltre al 118 per il trasporto in ospedale del malcapitato, anche i Carabinieri per i rilievi di rito.