Carnevale fa tappa a Lorazzo Inferiore, 100 chili di Fagiolata per tutti

10 paioli per 100 chili di fagioli. Sono i numeri della Fagiolata di Lorazzo Inferiore, preparata dai volontari nella giornata di oggi, 12 marzo, e andata in scena nella frazione di Andorno Micca, in occasione del Carnevale.

Oltre al piatto tipico della tradizione, i presenti hanno potuto prendere parte alla lotteria mentre i più piccoli si sono divertiti con giochi e animazioni.