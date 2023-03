A Cossato una cena benefica in rosa a favore di LILT Biella con gli Alpini

Una cena benefica in rosa a favore di LILT Biella. Questa l’iniziativa messa in piedi da aggregate e amiche degli Alpini, in collaborazione con il gruppo di Cossato-Quaregna, nella serata di ieri, 11 marzo, nei locali della sede. Quasi un centinaio le ospiti presenti, tra cui il presidente Rita Levis della LILT Biella. “Siamo soddisfatti – commenta il capogruppo Moreno Zanin – della buona riuscita dell’evento”.