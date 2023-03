Caffè del Benessere, tappa al Favaro: si parla di fine vita con il dottor Carlo Peruselli

Giovedì 16 marzo, dalle 15 alle 17, Caffè del Benessere al Favaro presso il salone della Cooperativa in via Santuario d'Oropa 376. Collaborano all'appuntamento del Favaro l'Associazione Soggiorno Anziani Favaro, Auser Biella, la Cooperativa del Favaro e la Biblioteca Biomedica Biellese. Da quest'anno i Caffè del Benessere fanno parte del progetto "AccompagnaMenti" finanziato dalla Fondazione CRB con il quale si intende dar vita ad un innovativo approccio all'assistenza domiciliare alle persone con demenza. Relatore sarà il dr. Carlo Peruselli, Medico Cure Palliative, che tratterà di "Le questioni aperte per le cure alla fine della vita".

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge n. 219 del dicembre 2017 che contiene “norme in materia di consenso informato a tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona" e stabilisce che "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”. Di legge sul fine vita il dr. Carlo Peruselli aveva già parlato 4 anni or sono al Caffè del Benessere ma nel frattempo si sono aperte nuove questioni di stretta attualità. Al termine della conversazione il tradizionale caffè/bibita con qualche dolcetto offerti dagli organizzatori.

Per ulteriori informazioni ass.anzitutto@gmail.com - tel. 3461856912