Lavori in corso sulla provinciale Verrone – Cerrione

Lavori in corso per posa cavidotto da domani, lunedì 13 marzo, tra i km 0+870 e 3+580 della Strada Provinciale 12 Verrone–Cerrione, dove, fino al 30 aprile esclusi i giorni festivi, nella fascia oraria 8-18, saranno in vigore senso unico alternato regolato da semaforo mobile ed limite di 30 km/h.