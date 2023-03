Borriana, finita messa in sicurezza alveo: in arrivo telecamera alla passerella contro abbandono rifiuti

Borriana, finiti lavori messa in sicurezza alveo: in arrivo telecamera alla passerella contro abbandono rifiuti (foto dalla pagina Facebook del comune di Borriana)

“Lungo il Torrente Elvo, all’altezza della passerella pedonale, sono terminati i lavori per la realizzazione di opere volte a stabilizzare il tratto di corso d'acqua a valle della passerella prevedendo interventi di manutenzione idraulica legati alla pulizia dell’alveo ed alla messa in sicurezza, non solo della traversa, ma anche delle sponde mediante ripristino in massi ciclopici con intasamento degli interstizi con materiale ciottoloso o con conglomerato cementizio e ripristino di tratti di scogliera in elevazione con risistemazione a secco dei massi ciclopici rimossi e/o scalzati dalle piene passate”. A scriverlo, sui propri canali social, il comune di Borriana.

E aggiunge: “I lavori di messa in sicurezza, si sono resi necessari in seguito dall'evento alluvionale dell'ottobre 2020; sono stati avviati grazie ad un contributo della Regione Piemonte per un importo di 99mila euro. È inoltre, in fase di installazione una telecamera che consentirà di monitorare l’area, al fine di salvaguardare la stessa e di intervenire sui fenomeni di abbandono dei rifiuti. Al fine di potenziare la raccolta in questa area verranno posizionati cassonetti per la raccolta differenziata monitorati costantemente da sistema di videosorveglianza”.