Valdilana, incontro con la popolazione per parlare di Comunità Energetiche da Energia Rinnovabile

Il comune di Valdilana intende promuovere la costituzione di Comunità Energetiche da Energia Rinnovabile (C.E.R.) sul territorio comunale.

Cosa sono le C.E.R.? Le Comunità Energetiche sono delle associazioni tra produttori e consumatori di energia, finalizzate a soddisfare il proprio fabbisogno energetico attraverso la produzione locale mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili. La Direttiva 2018/2001/UE, volta a promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili, con la quale è stata introdotta la definizione di Comunità Energetica Rinnovabile (C.E.R.) come entità giuridica prevede: una partecipazione aperta e volontaria, da parte dei soci localizzati in prossimità dell’impianto di produzione; aggregazione di persone fisiche, Enti pubblici e PMI in qualsiasi forma. E’ possibile esercitare collettivamente il diritto di produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e vendere l’energia auto prodotta, con l’obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali alla propria comunità. In particolare, ci si attende che Comunità Energetiche Rinnovabili possano contribuire alla transizione ecologica, a mitigare la povertà energetica, grazie alla riduzione della spesa energetica, tutelando così anche i consumatori più vulnerabili.

Le Comunità Energetiche potranno beneficiare degli incentivi statali previste dalle norme di riferimento. Possono aderire famiglie (condomini o in singole unità abitative), enti pubblici e imprese che potranno configurarsi come produttori nel caso decidessero realizzare a proprie spese impianti di produzione o come consumatori semplicemente concedendo che l’energia da loro normalmente acquistata in bolletta venga conteggiata ai fini della rendicontazione della C.E.R. Nel caso dei consumatori non è necessario essere proprietari dell’immobile in quanto è sufficiente essere intestatari di una fornitura di energia elettrica.

Quali le regole? Per ottenere l’incentivo gli impianti rinnovabili devono avere potenza unitaria non superiore a 1.000kW e devono essere di nuova installazione o entrati in esercizio successivamente al 16 dicembre 2021; i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta in modo virtuale utilizzando la rete di distribuzione esistente; non è necessario effettuare interventi sugli impianti elettrici esistenti; non è richiesto il cambio del fornitore di energia elettrica.

La cittadinanza può partecipare ad un incontro informativo previsto per domani, 13 marzo, alle 20.30, in presenza presso la Sala Consiglio del Municipio di Ronco, Frazione Ronco n.1 ed in contemporanea presso la Sala “E.Biagi”, Via Roma 42, Valle Mosso, Valdilana. Interverranno i tecnici di IUSE (Istituto Universitario di Studi Europei) e Città Studi.