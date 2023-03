Rally & Co, nuova avventura per la coppia Gazzetta-Pizzato FOTO

Nuova avventura per la coppia targata Rally & Co composta da Alberto Gazzetta ed Andrea Pizzato che sabato 11 marzo parteciperanno ,a Pordenone , alla 13° edizione della baja di primavera Artugna race valevole come prima gara di campionato italiano cross country. Saranno a bordo della nuovissima suzuki jimny ,appena allestita nell'atelier della Romanina dove ha sede il team gazzetta 4x4, pronti ad affrontare le 4 prove cronometrate per un totale di 113 km suddivisi nella stessa prova di 28 km da ripetere 4 volte. Saranno 6 gli appuntamenti 2023 del campionato italiano cross country nei quali la coppia laniera conta di essere presente per giocarsi la vittoria in categoria TH.