Basket femminile, epica partita per Bonprix BFB: ora, si può sognare le Final Four

Epica partita ai Salesiani. La Bonprix BFB ha fatto sua la gara d'esordio nel girone che porterà quattro squadre alle Final Four. Si prevedeva essere un match difficile e così è stato.

Le ospiti torinesi cercavano fin da subito di imporre il loro gioco con le forti Giaccardo e Corgnati, quest'ultima nel giro delle nazionali giovanili. Biella riusciva a limitare l'attacco avversario, ma le laniere iniziavano l'incontro bisticciando con il canestro, che respingeva ogni tiro. Il primo quarto si chiudeva con Area Pro avanti 10 a 5. Partiva meglio la Bonprix BFB nel secondo quarto. Ricuciva e si portava avanti di uno. Sorpasso Torino e poi di nuovo parità a quota 17. Un passaggio a vuoto biellese permetteva alle ospiti di andare sul +7. Ancora una volta Biella ricuciva. Ma nei secondi finali del quarto, complici alcune scelte sbagliate biellesi, Area Pro si portava al riposo lungo avanti 31 a 26.Grandi difficoltà biellesi in apertura di terzo quarto. Nei primi quattro minuti della frazione Biella segnava solo un punto. Viceversa le ospiti si portavano sul +9, massimo vantaggio.

Il time out chiesto a questo punto da coach Bertetti serviva. Le laniere rientravano sul parquet con un altro piglio. Piano piano si riportavano in scia, ma il canestro del -1 era un attimo dopo la sirena. All'ultimo quarto si arrivava così con il risultato di 40 a 37 per le torinesi. Il sorpasso biellese avveniva in avvio dell'ultima frazione. Tutto il quarto si giocava con sorpassi e controsorpassi, in un clima infuocato, sul campo e sugli spalti. Il guizzo biellese arrivava a due minuti dalla fine. Le padrone di casa si portavano sul +7 a 1.20 dalla fine. Nell'ultimo minuto succedeva di tutto: antisportivo a Trucano, espulsione per l'allenatore ospite e, nella concitazione finale, la Bonprix BFB vinceva 57 a 47.

"Davvero una bella partita" commentano dalla dirigenza "Nel momento più difficile la squadra ha saputo reagire e tirare fuori carattere e orgoglio. Nonostante le assenze prolungate, chi scende in campo riesce dare continuità ai risultati. È la conseguenza dell'ottimo lavoro che viene svolto costantemente in palestra".Nell'altro anticipo la prima sorpresa di questo girone. La forte Moncalieri ha ceduto di 25 punti sul parquet di Alessandria. Questo lancia già la Bonprix BFB, anche in funzione dei punti riportati nella prima fase, in testa alla classifica. Sognare le Final Four è lecito.

BONPRIX BFB - AREA PRO TORINO: 57 - 47 (5-10/26-31/37-40).

Bfb: Habti 6, Senesi 6, Peretti ne, Lentini, Guzzon 3, Trucano 9, Tombolato 26, Raga 4, Strobino ne, Di Carlo, Rabbachin ne, Bonacci ne. All. Bertetti, ass all. Riccini e Merlo.