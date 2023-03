"Libera la Mente, Libera il tuo Diritto di Essere Indipendente", un convegno di CNA Biella e Provincia

Sull'onda lunga della Giornata Internazionale della Donna, Impresa Donna di CNA Biella, in collaborazione con la Consigliera di Parità della Provincia di Biella, organizza per martedì 21 marzo dalle ore 18:00 un convegno dal titolo "Libera la Mente - Libera il tuo Diritto di Essere Indipendente".

Il talk, che avrà luogo presso la sede CNA di Via Repubblica 56 a Biella, sarà moderato dalla giornalista Anna Maiorana e avrà come ospiti Ilaria Sala (Consigliera di Parità della Provincia di Biella) e Eleonora Correggia (Esperta in orientamento finanziario ed educazione all'indipendenza economica); seguirà dimostrazione pratica di Marco Bergamo (Istruttore di Krav Maga e specialista in autodifesa per donne e bambini).