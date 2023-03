Francesca Vecchioni incontra gli alunni della Media di Pralungo

Un'ondata di colori ha accolto a Pralungo, giovedì 9 marzo, Francesca Vecchioni. Anche quest'anno il progetto "Lettori si diventa" della casa editrice Salani, finanziato dalla Fondazione Biverbanca, ha offerto alle scuole la possibilità di leggere dei romanzi e incontrare gli autori.

Agli allievi della scuola media di Pralungo è stata proposta la lettura de "Le avventure del sotto sotto" di Luca Trapanese e Francesca Vecchioni, romanzo nel quale un gruppetto di bambini ha scoperto i sotterranei della città di Napoli utilizzati come rifugio durante la Seconda guerra mondiale e vissuto, tra codici segreti, imprevisti e colpi di scena, una emozionante avventura. Il testo è stato un veicolo per parlare soprattutto di diversità e stereotipi dovuti al sesso, al colore della pelle, alle disabilità, inoltre sono stati affrontati i differenti modi di socializzare, il valore dell'amicizia e temi come la salvaguardia dell'ambiente e della conservazione dei beni culturali. Ognuna delle tre classi coinvolte nel progetto ha approfondito alcuni dei numerosi temi trattati e tutte insieme hanno allestito l'accoglienza all'autrice che, con grande disponibilità, ha risposto alle loro curiosità.

Francesca Vecchioni, fondatrice e presidente di Diversity, è impegnata a combattere contro ogni forma di discriminazione e con la fondazione promuove il valore della diversità e la cultura dell'inclusione nel mondo dei media e nella società, premia i brand più inclusivi e i media di informazione ed intrattenimento che affrontano il tema della diversità. I ragazzi hanno scelto di vestire abiti sgargianti che li rappresentassero fuori dai consueti schemi e la scrittrice all'arrivo è stata accolta con un mare di palloncini colorati, successivamente ha ricevuto in dono il "cartavolante" che gli allievi hanno prodotto partendo dai numerosi spunti che il testo offriva.

Rifacendosi alla fortunata intuizione della casa editrice ABE, gli allievi di Pralungo hanno creato un foglio che aprendosi mostra testi ed illustrazioni fino ad assumere le dimensioni di un poster in cui è raffigurata la copertina. Ogni piega svela una curiosità o un approfondimento riguardante il romanzo "Le avventure del Sotto sotto". Su foglie colorate hanno invece raccontato quando gli è capitato di sentirsi diversi e come quel momento si può trasformare in un punto di forza, in una ricchezza; su altri cartelloni invece hanno riportato articoli di giornale riguardanti la diversità nella vita di tutti i giorni, risultato di una rassegna stampa curata con attenzione particolare in questo periodo.