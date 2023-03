Stava per diventare papà, muore a soli 31 anni in un tragico schianto nel Novarese (foto di repertorio)

E' Gino Fedele il 31enne che ha perso la vita in sella alla sua moto nell'incidente stradale avvenuto ieri, venerdì 10 marzo, fra Novara e Cameri.

Originario di Cameri ma residente a Novara, era un apprezzato pizzaiolo. Stava andando a lavoro come ogni giorno, quando si è schiantato contro un camion poco prima delle 18. Il giovane è stato investito in modo terribile e i soccorsi del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cameri per effettuare i rilievi del caso. La notizia della morte di Gino Fedele ha lasciato la comunità locale e i suoi colleghi del locale sgomenti.

Il giovane pizzaiolo era molto apprezzato per le sue capacità e la sua passione per il mestiere. Inoltre, fra alcuni mesi sarebbe diventato papà per la prima volta, un sogno che non potrà mai realizzare. La sorella di Gino, Tathiana, ha scritto un lungo messaggio su Facebook per salutare il fratello e ricordarlo con affetto. "Stavi per realizzare un tuo sogno, diventare papà", ha scritto commossa. Fedele lascia anche i fratelli Oscar e Graziano e i genitori.