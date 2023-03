Dal Nord Ovest - Travolto da un albero, muore operaio 58enne

Un tragico incidente sul lavoro, avvenuto nel pomeriggio di venerdì, intorno alle 16, è costato la vita a un uomo di 58 anni, residente a San Germano.

Il dramma si è consumato in un pioppeto sito in frazione Revigliasco di Asti: per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri e dei tecnici dello Spresal, un tronco è caduto su un operaio cinquantottenne, uccidendolo sul colpo.

La vittima era residente a San Germano Vercellese e dipendente di una ditta che si occupa del taglio e della cultura di aree boschive. L'indagine avviata dovrà accertare la dinamica di quanto accaduto.