Tetti scoperchiati, alberi a terra, disagi alla linea: il vento si abbatte sul Biellese FOTO

Alberi abbattuti, cavi tranciati, disagi alle linee elettriche, tetti scoperchiati ed anche principi d'incendi. È il bilancio delle intense raffiche di vento che si sono abbattute intorno alle 18 di ieri, 10 marzo, in tutto il Biellese.

Circa 40 gli interventi dei Vigili del Fuoco fino alla mezzanotte, con 9 squadre in azione tra i comandi di Biella, Cossato e Ponzone. Le zone più colpite: l'intera Valle Cervo, la zona della Serra e il comune di Valdilana. Anche il capoluogo non è stato risparmiato dove un albero di grosse dimensioni è crollato vicino al parco giochi dei Giardini Zumaglini (vedi foto). Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Ma non è stata l'unica segnalazione: in tutta la provincia, infatti, numerose sono state le piante crollate in mezzo alla strada o sopra auto in sosta. In alcuni casi hanno anche tranciato, o danneggiato, i cavi dell'energia elettrica creando qualche problema al normale servizio. Come a Tollegno, Piatto e Bioglio, dove la luce è andata e venuta molto spesso. Inoltre, a Sagliano Micca, il vento ha perfino provocato un principio d'incendio in un'area boschiva, subito arginato dai Vigili del Fuoco.

Tegole scoperte e tetti danneggiati anche nel comune di Andorno Micca (vedi foto). In questo caso, sono intervenuti anche i Carabinieri per la viabilità. La strada resterà in parte chiusa per consentire le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del tetto. A Verrone, parte della copertura del tetto di un capannone è volato via preoccupando i residenti della zona. Infine, anche i cantieri sono stati messi a dura prova: in molti casi, oggetti e materiali sono finiti in mezzo alle carreggiate: ad esempio a Valdengo un bagno chimico era riverso sull'asfalto e bloccato tra due piante.