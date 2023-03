Padre e figlio segnalati dentro gli ex capannoni Aiazzone. Ai Carabinieri spiegano: “Volevamo dipingere” (foto di repertorio)

Vedono alcune persone entrare negli ex capannoni di Aiazzone e, insospettiti, allertano le forze dell'ordine. È successo ieri, 10 marzo, a Verrone.

Una volta sul posto i Carabinieri hanno identificato i soggetti: sembra che si trattasse di padre e figlio, residenti nel Biellese, giunti lì per dipingere in compagnia senza che venissero sporcati altri luoghi. In seguito, se ne sono andati con gli attrezzi del mestiere.