Biellese litigioso: Carabinieri in azione a Biella, Vigliano e Andorno (foto di repertorio)

Ancora interventi dei Carabinieri per liti in famiglia e tra vicini di casa. I fatti, avvenuti nella giornata di ieri, 10 marzo, si sono registrati a Biella, Andorno Micca e Vigliano Biellese. In tutti i casi le parti coinvolte sono state riportate alla ragione e informate delle rispettive facoltà di legge.