Non è rimasto ferito e ha perfino rifiutato il trasporto in ospedale il ciclista rimasto coinvolto in uno scontro con un'auto. Il fatto è avvenuto ieri, 10 marzo, alla rotonda tra corso San Maurizio e via Cottolengo, a Biella.

In sella alla bici un cittadino straniero di 23 anni, assistito dai sanitari del 118 fino all'arrivo degli agenti di Polizia Locale. Indenne anche il conducente dell'auto, un anziano di 79 anni.