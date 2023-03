Biella, pianta sradicata ai Giardini Zumaglini: le immagini sono davvero impressionanti FOTO

Sono davvero impressionanti le immagini che arrivano dai Giardini Zumaglini di Biella. Nella prima serata di ieri, 10 marzo, le intense raffiche di vento hanno completamente sradicato una pianta di grosse dimensioni, poi precipitata nell'area giochi.

Qualche danno alle attrezzature ma fortunatamente nessuna conseguenza grave. L'area è stata transennata e messa in sicurezza dalle squadre AIB che hanno provveduto a controllare tutte le aree verdi del capoluogo. Presente anche il vicesindaco Giacomo Moscarola.

Un altro albero è precipitato a terra nei giardini di via Friuli. Disagi anche al cimitero urbano di Biella, dove vasi e scale sono volate via a causa del vento. Sono in corso ulteriori sopralluoghi.

Intanto, in tutto il territorio, sono in via di conclusione gli interventi di messa in sicurezza di coperture, strade, fili elettrici tranciati e arbusti pericolanti.