Candelo, il Ricetto attira l'attenzione della stampa nazionale

“Il Ricetto ancora una volta attira l'attenzione della stampa nazionale: di pochi giorni fa l'articolo su Il Giornale nella rubrica Italia da scoprire, dedicata ai più bei tesori della nostra Penisola”. A darne la notizia, con vivo orgoglio, il sindaco di Candelo Paolo Gelone sui propri canali social.

E aggiunge: “Viviamo un momento sicuramente complicato, ma se è vero che 'la bellezza salverà il mondo' è anche altrettanto vero che difenderla, valorizzarla e farla emergere sono impegni che non devono mai venire meno. Così come l'orgoglio e l'amore per un territorio che merita sempre più successo, con Candelo protagonista”.