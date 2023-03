Attenzione alla viabilità in via Italia e via Marconi, come cambia per lavori da mercoledì 15

Per espletare alcuni lavori edili sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare in via Italia, tra il civico 50/52 e l’intersezione con via Duomo/Marconi da mercoledì 15 marzo, fino a lunedì 15 maggio 2023.

Sarà inoltre istituito il doppio senso di marcia (unicamente per i residenti e aventi diritto) in via Italia, tra il numero 50/52 e via San Filippo. L’impresa esecutrice dei lavori (Bonifacio Costruzioni Generali) segnalerà il cantiere stradale con idonea segnaletica temporanea e adotterà tutte le cautele atte ad evitare incidenti.