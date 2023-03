Seab, in partenza le gare per l'acquisto di nuovi mezzi - Foto archivio newsbiella.it

E' questione di giorni e poi Seab avrà a disposizione 1 milione di euro (parte dell'aumento di capitale di 4 milioni deliberato nel luglio 2021) per l'acquisto di nuovi mezzi.

Lo dichiara a Newsbiella.it il Presidente Gabriele Bodo Sasso: “Abbiamo già fatto le gare per l'acquisto dei mezzi piccoli come le Api, che dovevano esserci consegnati a fine febbraio, e che stiamo aspettando. Per quanto riguarda gli altri mezzi le gare durano un paio di mesi e poi bisogna valutare la disponibilità di consegna. Spero che da giugno cambieremo i mezzi”.

Seab ha inoltre in corso una restutturazione dei giri della raccolta. “Questa ristrutturazione – precisa Bodo Sasso – è strettamente collegata alla disponibilità di nuovi mezzi”.

Altra situazione legata ai nuovi mezzi è la possibilità di istituire il turno pomeridiano. “Il turno pomeridiano – spiega il Presidente – è stata un'emergenza di novembre scorso, quando la società di noleggio aveva problemi e noi siamo rimasti una decina di giorni con 12 mezzi fermi sul piazzale. Abbiamo quindi chiesto chi era disposto a fare il turno pomeridiano in maniera volontaria, con una decina dipendenti resisi disponibili. Risolta questa situazione non abbiamo più avuto esigenze di questo tipo”.