La Regione Piemonte contro il gioco d'azzardo con "Perdere tutto non è un bel gioco"

"Perdere tutto non è un bel gioco" è lo slogan della campagna di comunicazione della Regione Piemonte per il contrasto al gioco d'azzardo patologico (GAP) partito in questi giorni. Nel Biellese un primo incontro formativo con i cittadini per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico è previsto in Valdilana. L'vento organizzato dal Comune in collaborazione con il Dipartimento Interaziendale di Patologia delle Dipendenze presso Valle Mosso, VALDILANA, si terrà il 17 marzo nella Sala E.Biagi alle ore 20.30. L'intervento sarà tenuto dalla Dottoressa Loredana Acquadro, Psicologa presso SerD ASL Biella.

Obiettivi di "Perdere tutto non è un bel gioco" sono informare capillarmente la collettività sul gioco d’azzardo e sui rischi correlati, stimolare la presa di coscienza dei giocatori problematici o delle loro famiglie della gravità della situazione e delle sue possibili conseguenze, promuovendo percorsi di avvicinamento e presa in carico da parte delle strutture specialistiche di diagnosi e cura e infine attuare un sistema integrato di comunicazione e sensibilizzazione sui territori per far emergere i soggetti maggiormente a rischio di dipendenza.

Per mettere in pratica "Perdere tutto non è un bel gioco" la Regione prevede la predisposizione e la distribuzione di materiali informativi dedicati al GAP (depliant, cartoline, locandine), l'organizzazione di tour informativi sul territorio (GAP Tour) in diversi luoghi ad alta frequentazione (piazze, centri commerciali, aree mercatali, fiere, outlet ): presidio informativo con operatori dei Dipartimenti per le patologie da dipendenze e degli enti accreditati per le dipendenze, ma anche organizzazione di incontri informativi nei Comuni e nelle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti, predisposizione di spot televisivi/radiofonici, video, banner, pianificazione della campagna sui media locali e nazionali nelle sale cinematografiche del territorio; affissione statica e dinamica, avvio attività informativa e partecipativa negli istituti scolastici con spettacoli tematici destinati agli studenti delle scuole superiori, allestimento sensoriale da realizzare negli istituti scolastici e sul territorio, realizzazione di materiale promozionale da distribuire presso i punti di interesse e in occasione degli incontri informativi, formativi e di sensibilizzazione.

Per favorire il contatto diretto, sarà attivata una linea dedicata del numero verde regionale 800 333444 e sarà disponibile il numero 0115666888 gestito da operatori dell'ASL Città di Torino.

Operativo anche il sito internet dedicato www.noneunbelgioco.it che sarà il fulcro della campagna di comunicazione integrata e consentirà alle persone che hanno problemi di gioco e alle loro famiglie di interagire con gli operatori sanitari e di accedere alle informazioni utili. Sul sito è disponibile l'elenco degli incontri organizzati nei Comuni con il relativo calendario.