XXXIV Giochi Nazionali Invernali Special Olympics, seconda fase

I XXXIV Giochi Nazionali Invernali Special Olympics iniziati a Sappada lo scorso dicembre tornano questa settimana per la seconda fase: a Bardonecchia, dal 12 al 16 marzo 2023, si disputeranno le gare di sci alpino, snowboard e, per la prima volta, la danza sportiva. Gli atleti di ASAD BIELLA stanno preparando le valige e con la loro attrezzatura al seguito partiranno domenica 12 marzo per rientrare giovedì 16 marzo.

Le discipline che copriranno i nostri ragazzi sono sci alpino e snowboard, Andrea Ferraro e Tommaso Delledonne gareggeranno per la disciplina dello sci alpino mentre gli atleti Luca De Pieri e Michele Pera per la disciplina di snowboard.

Gli atleti saranno accompagnati dai tecnici Silvia Viale e Elena Ferrero per lo sci alpino e Gianfranco Preziosa come tecnico per lo snowboard.

Tutti e quattro gli atleti parteciperanno alle tre specialità: discesa libera, super G e slalom speciale. Charlie Cremonte presidente di A.S.A.D. Biella e S.C. Sportivamente dichiara: “Voglio augurare una buona avventura ai ragazzi e ai nostri tecnici, i nostri atleti sono ben allenati e sono certo che daranno tutti se stessi senza dimenticare di divertirsi e stare insieme. Gli sport invernali rappresentano per noi Biellesi una specificità e possiamo dire che siamo bravi, infatti, Andrea Ferraro e Luca De Pieri sono stati convocati anche ai giochi mondiali che purtroppo per causa di forza maggiore sono stati annullati. In bocca al lupo ragazzi!”.