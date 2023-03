Tennistavolo, netta vittoria di TT Biella contro Collegno in C2

E’ stato un weekend impegnativo quello scorso per Il TT Biella. Le formazioni hanno disputato venerdì 3 e sabato 4 marzo le partite di campionato. Inoltre, nella giornata di domenica 5 marzo , gli atleti del settore giovanile hanno partecipato all’ultima prova del “Grand Prix” regionale, organizzata a Isola d’Asti. In campionato, che si sta avviando alla conclusione con la quinta di ritorno, alti e bassi, con 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte; al “Grand Prix”, invece, buona prestazione dei giovani atleti, con incetta di premi e di podi.

Serie B1. La formazione del TT Biella Carrozzeria Campagnolo, che milita nel campionato di serie B1, non incontra particolari problemi nel superare, in casa, la cenerentola del girone, il Tennistavolo Vigevano, concedendo agli avversari due soli set. Bene Simone Cagna, galvanizzato dal raggiungimento del 38° posto assoluto nella classifica nazionale individuale, contro Cuzzoni e Vinati; altrettanto bene Eugenio Panzera, che si impone con estrema facilità a Cuzzoni, ma che deve far ricorso a tutto il suo sapere tattico per contrastare le due gomme antitop magistralmente usate dall’esperto Gallina. Bravo Vincenzo Carmona a recuperare, con Vinati, lo svantaggio di ben due set, perduti forse per atteggiamento inizialmente troppo passivo. La classifica vede il team solitario in terza piazza, piazzamento, se confermato, di grande prestigio. Classifica: Santa Tecla Nulvi Coop. San Pasquale 24, Aon - Milano Sport Tennistavolo 20, Tt Biella Carrozzeria Campagnolo 14, Santa Tecla Ferraripay 12, A4 Verzuolo Tonoli – Scotta 10, Asd Us Villa Romano' 10, Asd Tt Enjoy - All Tennis Tavolo 6, Tt Vigevano Sport - Studio Bianchi 0.

Serie B2. Nel campionato di B2, la formazione del T.T. Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin, impegnata anch’essa tra le mura amiche del PalaTTBiella, contro una formazione del Vigevano, perde con onore dai secondi della classe. A scendere in campo i soli Francesco Gamba e Tommaso Ferrraris, con Jaroslaw Klamut in panchina, alle prese con problemi di salute. Francesco Gamba, in grande spolvero, conquista due punti sui bravi Austria e Gusberti e perde, in bella, contro l’imbattuto Deleraico. Bene anche Tommaso Ferrraris che se la gioca al meglio sia con Gusberti (-12/3/8/8) che con Deleraico (-10/3/7/9). Il campionato è ormai definitivamente compromesso con la retrocessione ormai certa; è altrettanto certo che il campionato sarà onorato sino al termine con serietà ed impegno.Classifica: A4 Verzuolo Tonoli – Scotta 24, Tt Vigevano Sport - Officina G.M. 20, G.S. G. Regaldi Novara "B" 16, Tennis Tavolo Torino 14, Gstt S.Salvatore Windtre Panorama-Al 10, Asd Tt Gasp Moncalieri 8, , Tt Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin 4, G.S. G. Regaldi Novara "A" 0.

Serie C2.Nel girone A del campionato regionale di C2, il T.T. Biella-Legno deve registrare la sua prima sconfitta: tuttavia il team continua però a condurre solitario la classifica. La battuta d’arresto è avvenuta a Grugliasco, contro la locale formazione del Torino Universitaria, già CUS, con il punteggio di 5 a 3. Con il capitano Stefano Erba a mezzo servizio per infortunio, la formazione ha capitolato contro i padroni di casa trainati dal bravo Lo Passo, con tre partite vinte all’attivo. I punti per Biella arrivano per mano di Stefano Erba, che gioca una sola partita, di Luca Lanza su Garavelli e di Tommaso Sorrentino su Albisino. Contro quest’ultimo Luca Lanza, in bella, si è trovato avanti otto a quattro, ma ha poi perso set e partita con il punteggio di 11 a 8.Classifica: Tt. Biella-Legno 20, Tt.Ossola 2000 Ristorante Terminus 16, G.S. G. Regaldi Novara 12, Asd Frandent Group Torino Universitaria 12, Tt S. Salvatore - Gioielli Di Valenza 6, Tt Saoms Costa D'Ovada 4, Asd Tt Gasp Moncalieri "A" 0.

Nel girone C, tutto bene per il team del T.T. Biella RDM – Arredamenti David, che, con percorso facile, si impone all’Enjoy, con il perentorio risultato di 5 a 0 e due soli set concessi agli avversari. Due punti di Fabio Cosseddu su Baiocchi e su Duch, due di Matteo Passaro su Duch e su Xu Yi Yian e uno del capitano David Dabbicco su Xu. La classifica pone ora la formazione in terza posizione alle spalle dell’accoppiata CRDC e Sisport; tuttavia, i giochi per l’ammissione ai play-off non sono ancora chiusi: infatti, con la vittoria per 5 a 0 rifilata dalla Sisport al CRDC la squadra è tornata prepotentemente in gioco ed è padrona del proprio destino. L’obiettivo è vincere le due partite ancora da disputare, compresa la difficile ultima che si giocherà a Biella contro la Sisport: la Sisport, infatti, nella gara di andata, aveva battuto nettamente Biella con il secco punteggio di 5 a 1. Per gli atleti biellesei, ora, è importante vincere con qualsiasi punteggio; in questo caso la seconda piazza, che significa play-off, è a portata di mano.Classifica: C.R.D.C. Torino A 22, Tennistavolo Sisport A 22, Tt. Biella Rdm Automazioni E Sicurezza 20, Tennis Tavolo Torino 14, Asd Tt Gasp Moncalieri "C" 8, A.S.D. T.T. Enjoy Valmora 6, Valledora Alpignano Pub 82 6, C.R.D.C. Torino S 0.

Serie D1.Brutta sconfitta patita dal team del T.T. Biella Tintoria Ferraris ad Aosta. La squadra, partita a mille con le due belle vittorie di Lodovica Motta su Curtaz e di Mattia Noureldin su Agnolin, ha poi avuto un lungo passaggio a vuoto. A mancare all’appello con la vittoria è stato il capitano Gianluca Servo, battuto sia da Venturotti (6/-4/-11/9/10) sia, in tre set, da Curtaz. A completare la vittoria aostana i punti di Agnolin su Motta e quello di Venturotti su Noureldin. Con questo passo falso la squadra è tornata nelle zone calde della classifica, ma le speranze di salvezza sono ancora consistenti. Classifica: A.S.D. Splendor 1922 24, , Pol Fc Vigliano Studio Loro 17, Gs Tt. Vercelli Merceria Monfrone 14, A.S.D. T.T. Enjoy 12, Asdtt Ivrea 11, Tt. Biella Tintoria Ferraris 8, Tt. Coumba Freide Aosta 8, Pol. Cedas Lancia - "Splendor" 2.

Serie D2.La formazione del T.T. Biella Pizzeria Giordano chiude con un pareggio il match “salvezza” che la vedeva opposta al Pierino Mazzetto. Stefano Torrero, con i due suoi punti su Celeghini e Disco, trascina i compagni al conseguimento di questo risultato; il terzo punto è conquistato da Alaa Noureldin, che, battuto precedentemente da Disco (6/-4/8/-5/7), supera poi Bellono al quinto set con una travolgente rimonta. Niente da fare per Federico Arno, battuto da Bellono e De Monaco. In classifica il team si trova in terz’ultima posizione, ancora in zona retrocessione.Classifica: A.S.D. T.T. Enjoy Sciapo' 14, Tt. Pontdonnas 13, Asdtt Ivrea 12, Frandent Group Torino Universitaria B 11, Tt. Biella Pizzeria Giordano 9, Pierino Mazzetto "B" 7, Pol. Cedas Lancia 6.

Serie D3. I giovani del T.T. Biella Barbera Auto hanno subito un cappotto ad Aosta. Per Alessio, Gabriele e Giorgio c’è stato veramente poco da fare, con due soli set all’attivo, contro i più forti ed esperti padroni di casa, che hanno schierato Cecchini, Curtaz, Dellarole e Rolando.Classifica: Tennistavolo Sisport B 16, , Tt. Coumba Freide Aosta 15, Tt Vercelli Nds Cash Register 14, Frandent Group Torino Universitaria C 11, Asd Polisportiva Fc Vigliano 10, Valledora Alpignano Rock And Pong 3, , Tt. Biella Barbera Auto 2.

E’ giunta a compimento anche la trentottesima edizione del Grand Prix giovanile, fiore all’occhiello dell’attività promozionale della nostra regione, che consiste in un circuito di 6 gare, l’ultima delle quali, il criterium finale, si è svolta domenica ad Isola d’Asti.La novità di quest’anno è stata l’inserimento, peraltro avvenuto in corso d’opera, di alcune società liguri, che, unitamente agli aostani del Coumba Freide, si sono aggregate ai sodalizi piemontesi.

Hanno preso parte alle varie prove 226 atleti in rappresentanza di 23 società sportive di cui quattro fuori regione.I numeri sono in incremento e si stanno avvicinando a quelli pre-covid. Nell’anno sportivo 2019/20, i partecipanti furono 245 con 24 società rappresentate di cui una valdostana. Ma siamo ancora ben lontani dagli anni d’oro; nell’annata sportiva 2011/12 parteciparono al Grand Prix 35 società solo piemontesi con 340 giovani atleti.La parte del leone, come sempre, è appannaggio del Verzuolo, che quest’anno ha raggiunto quota 42 atleti, a livelli più umani troviamo l’Avis di Isola d’Asti con 26 seguita dagli aostani del Coumba Freide con 19 e quindi il TT Biella con 16 ragazzi.

Gli atleti del TT Biella sono: Giorgio Bonino, Gabriele Carisio, Marco Carrer, Giorgia e Manuel Desimone, Alessia Fusca, Lorenzo La Porta, Pietro Lucia, Elia Maschietto, Lodovica Motta, Mattia Noureldin, Alessio Peretti, Federica Prola, Luca Rizzo, Andrea Solcia e Jin Hao Wu.Al termine del Criterium, in cui hanno gareggiato solamente i primi 20 maschi e le prime 10 femmine della classifica stilata dopo le prime cinque prove,si è svolta la sempre attesissima premiazione finale.Lorenzo La Porta, che ha finalmente potuto disputare alcune partite, si è aggiudicato la prima posizione nella categoria under 9, mentre Pietro Lucia si classifica in ottava posizione nell’under 11. Nella categoria under 13 femminile Alessia Fusca si piazza al terzo posto, mentre Giorgia Desimone si piazza in settima posizione.

Nell’omologa gara maschile Alessio Peretti chiude al quinto posto. Tre atlete biellesi sono premiate nella categoria under 15, Lodovica Motta sul gradino più alto del podio, Federica Prola sul più basso e Alessia Fusca in ottava posizione. Nella gara maschile di questa fascia di età è Stefano Torrero ad essere premiato per essersi piazzato al sesto posto. Infine l’under 17 femminile vede Lodovica Motta al terzo posto e Federica Prola al quinto. Tra gli atleti premiati figura anche Luca Rizzo, quale vincitore della gara under 13 del Trofeo Insieme riservato a quei giovani che non si erano qualificati al Criterium.