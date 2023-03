Biella Corse, vittoria assoluta per Jessica Rosa al Motors Rally Show. Bruno-Franco a Il Ciocco

Pavia Rally Circuit

All’Autodromo “Castelletto Circuit” di Castelletto di Branduzzo (PV), dove quest’ultimo fine settimana (4 e 5 marzo) si è corsa la settima edizione del "Motors Rally Show Pavia" la navigatrice Biella Corse Jessica Rosa, che ha affiancato il pilota "Linos" su di una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2) del Team Bianchi, ha chiuso il rally per vetture moderne al primo posto assoluto.

In gara c’erano anche altri due equipaggi della Scuderia, che hanno entrambi raggiunto il traguardo finale con ottimi risultati. I giovani Dennis Stracqualursi e Luca Bellotta, al via con una Peugeot 208 (gruppo RC4N e classe Rally4), hanno vinto gruppo e classe e chiuso la gara al 25° posto della classifica assoluta. Si sono inoltre piazzati al secondo posto della classifica della categoria Under 25.

Infine, l’equipaggio Biella Corse Rita Sammartino e Clarissa De Rosa, in gara con una Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally4). Ha vinto la classifica femminile, si è piazzato nono nell’Under 25 e ha chiuso la gara al nono posto di classe, al diciottesimo di gruppo e al 56° posto nella classifica assoluta.

Rally Il Ciocco

C’è anche un navigatore Biella Corse al via del 46° Rally Il Ciocco, che si corre questo fine settimana (10 e 11 marzo 2023) nell’Alta Val Garfagnana, in provincia di Lucca.

E’ il piemontese Stefano Bruno-Franco che, in questa occasione, navigherà il giovane Samuele Santero sulla Suzuki Swift Sport Hybrid (gruppo RC5N, classe RA5H) numero 79. “E’ la prima volta che corriamo insieme” ha commentato il navigatore. “Abbiamo messo giù un programma 2023 molto interessante, che comprende, oltre a Il Ciocco, anche Alba, Biella (il Rally della Lana, dove però non ci potrò essere), Sanremo e forse anche qualcos’altro. Samuele è il fratello di Stefano Santero, pilota molto conosciuto nel mondo dei rally; ha solo vent’anni e ha finora fatto tre, quattro gare. Per questo hanno voluto al suo fianco un navigatore … con un po’ di esperienza in più, perché lo vogliono far crescere. E sono molto contento che abbiano scelto me!”.

La gara, che è la prima prova del Campionato Italiano Rally 2023, partirà da Lucca e si concluderà a Castelnuovo Garfagnana. Dopo la prova de "Il Ciocco" (di 1,77 chilometri) che verrà trasmessa in diretta TV nel pomeriggio di venerdì 10 marzo, si correrà durante l'intera giornata di sabato 11.

In programma altri due passaggi sul tracciato Il Ciocco e poi tre volte la prova "Careggine" (di 14,90 chilometri) e due ognuna la "Renaio" (di 14,32 chilometri) e la "Puglianella" (di 11,01 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 313,34 chilometri, di cui 100,67 di prove cronometrate.

Biella Corse, le news del 2023

“Anche quest’anno saremo impegnati su più fronti” annuncia il Presidente di Biella Corse, Alby Negri. “Non possiamo ancora svelare tutto tutto (molti “discorsi” sono infatti ancora in via di definizione) ma posso dire che ci saranno belle novità nel 2023 della Scuderia”.

Ed ecco le prime “news”. “Come Biella Corse parteciperemo, con una Hyundai I 20 R5 e un pilota di assoluto livello, alle gare del Campionato Italiano Rally Asfalto. Poi saremo di nuovo presenti nel Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, con l’equipaggio Mattia Menegaldo e Tiziano Pieri (che lo Junior AciSport l’ha già fatto l’anno scorso a fianco del pilota Davide Nicelli). La vettura in questo caso sarà la consueta Renault Clio Rally5.

Novità di cui parleremo diffusamente la prossima settimana (visto che per loro la prima gara della stagione è il Rally della Val d’Orcia, che si correrà a Radicofani, in provincia di Siena, nei giorni 18 e 19 marzo) è il graditissimo ritorno in gara dell’equipaggio tutto biellese Davide Negri e Marco Zegna. Faranno tutto il Campionato Rally Terra, con una Citroen DS3 N5 e … sono sicuro che ne vedremo delle belle!

Nelle gare della Coppa Italia Zona II, invece, tornerà a correre con le insegne Biella Corse il pilota Fabrizio Guerra; mentre nella Coppa Italia Zona I ci saranno Fabrizio Margaroli con Leone Natoli e Pierangelo Tasinato con Luca Ferraris, tutti in gara con una Skoda Fabia R5.

Ci sono infine altri programmi interessanti di piloti e navigatori. Per esempio il nostro Ilvo Rosso farà un certo numero di gare importanti (Benacus, Due Valli, San Martino di Castrozza) nel Triveneto a fianco del pilota Emanuele Bosco su di una Mitsubishi Lancer Evo 9 R4. Li sveleremo un po’ per volta, per il momento ci fermiamo qui!”.