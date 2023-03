A Triuggio tantissimi gli Atleti di Valdigne Triathlon ai Campionati Italiani di Duathlon Cross FOTO

Lo spettacolo del Duathlon con le ruote grasse è andato in scena a Triuggio (MB) nel Campionato Italiano Junior, Assoluto e di Categoria di Duathlon Cross.

Sulle distanze di 3km di trail run, 9km di mtb e 1,5 km di trail run per gli Junior e di 3-14-1,5km per gli Assoluti/Age Group si sono dati battaglia tantissimi specialisti (e non) provenienti da ogni parte d’Italia nel campo gara di Triuggio in Brianza. Tra gli Junior ancora un oro dopo i successi internazionali nel Winter Triathlon per il bovesano Riccardo Giuliano, per lui una stagione fantastica fino ad ora, che lo ha portato a vincere diversi allori in campo nazionale ed internazionale.

Buona gara, purtroppo condizionata da una caduta provocata involontariamente da un altro atleta, per il vigevanese Giacomo Gangi, 18° al traguardo Al femminile molto bene la torinese Ludovica Sabbia che con una mtb molto positiva conquista il 7° posto seguita al 15° posto dalla parmense Fosca Boldrocchi purtroppo rallentata da una foratura nella frazione di mtb. Anche nelle gare assolute, giornata positiva per i colori verde-turchese-oro. Al femminile la "Regina dei Duathlon", Marinella Sciuccati, conquista l'oro tra le M5 con uno strepitoso 9° posto assoluto.

Al maschile bravo il valdostano Davide Bajo, 12° assoluto e argento tra gli S2, 13° Michele Bonacina seguito al 17° posto, con una gara positiva, dal cuneese Guglielmo Giuliano. Ancora un podio per il lecchese Paolo Bonacina, bronzo tra gli M5. Tra gli Age Group, bravo l’atleta biellese Marco Schiapparelli tra gli M2, 4° a pochi secondi dalla medaglia, 5° il torinese Carlo Sabbia tra gli M3, per quest’ultimi da segnalare una mtb di alto livello.

Gare positive, con buoni piazzamenti di categoria per il novarese Andrea Folli (18° M2), il biellese Andrea Ramella Pollone (14° M1) e il torinese Danilo Zambon (12° M5), tutti protagonisti in una gara molto dura. Ora il focus sarà orientato sulle prossime gare della stagione del Duathlon.