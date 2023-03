Eccidio di Salussola: "Ci interessa poco condividere con le istituzioni questo tragico ricordo"

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato a firma di Laboratorio sociale La città di sotto, Partito Marxista Leninista Italiano, Partito Comunista dei Lavoratori, Partito della Rifondazione Comunista-Potere al popolo-Unione Popolare, Anpi Valle Elvo e Serra “Pietro Secchia”, Coordinamento Biellese Antifascista.

"Forse siamo ostinati nel credere che i morti vittime del fascismo e del nazismo non si commemorano ma si ricordano. Noi siamo di parte e questo ci impedisce di accettare che ricordare l’eccidio di Salussola sia un rito da consumarsi una volta all’anno con il consenso rappacificato delle istituzioni. Ognuno sceglie gli amici che vuole, ma non trasforma il ricordo di una strage che ha delle vittime e dei colpevoli in una occasione per mettere una pietra sul passato e farci credere che non ci siano relazioni tra ciò che accadde nel 1945 e le culture neofasciste e postfasciste del presente. Nemmeno utilizzare l’idea di Patria come unità di intenti riesce a farci dimenticare ciò che accadde nella storia.

Noi non dimentichiamo che in nome della Patria l’Italia ha fatto le guerre coloniali, ben prima del fascismo, alimentando la cultura razzista e compiendo stragi ed eccidi dei quali la storia ufficiale preferisce non parlare o camuffa. Noi rifiutiamo i nuovi nazionalismi unificanti in nome dei quali si vuole cancellare questo passato e correre verso nuove avventure di guerra, agitando impropriamente il vessillo della democrazia. Noi ricordiamo, per questo siamo antifascisti, questo vogliamo affermare, per questo intendiamo ancora combattere.

No, noi non combattiamo i fantasmi del passato, ci preoccupiamo di lavorare per garantire un'azione comune per salvare una democrazia minacciata dai poteri forti dell’economia, per portare giustizia sociale e l’applicazione dei diritti anche contro le derive autoritarie della Magistratura e delle Forze dell’ordine. Noi ricordiamo per agire affinché sia garantita una condizione dell'esistere dove ogni persona sia libera di circolare nel mondo senza restrizioni di diritti e dignità.

Ci interessa poco condividere con le istituzioni questo tragico ricordo, siamo ostinatamente di parte perché stiamo con le vittime e sappiamo chi sono i colpevoli".