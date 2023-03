Coordinamento Donne CGIL: "Corradino e Bessone Errori grossolani durante la presentazione delle paline delle panchine rosse"

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del Coordinamento Donne CGIL:

"Durante l’inaugurazione delle paline esplicative delle Panchine Rosse nella giornata dell’8 marzo non abbiamo potuto fare a meno di notare, negli interventi dei rappresentanti comunali, il Sindaco Corradino e l’Assessora Bessone, due errori. Auspichiamo che si tratti di sviste ma, considerata l’occasione, ci sono apparsi particolarmente grossolani.

Il Sindaco, nel suo breve intervento, si è lasciato andare ad una riflessione che ci ha lasciate stupite. Il Sindaco ha affermato che, se è pur vero che le donne in politica fanno fatica ad esserci, alla fine sono le donne stesse a scegliere di votare gli uomini. Sfuggono al Sindaco due dettagli: se quando parla del voto delle donne agli uomini si riferisce alla sua elezione dovrebbe ricordarsi che tutti i principali contendenti erano uomini, se invece parla di elezioni politiche, un amministratore come lui dovrebbe sapere che il sistema elettorale prefigura liste bloccate e quindi non c’è alcuna possibilità di scelta. Il suo appunto, quindi, è sembrato ancora una volta riproporre il paradigma “assenza delle donne - colpa delle donne” molto simile al “le donne in politica non ci sono perché non sgomitano per esserci”. La verità è che le donne in politica non ci sono perché le scelte le fanno nella stragrande maggioranza gli uomini a favore degli uomini e spesso senza alcun ragionamento meritocratico. Non basta avere due figure apicali come Meloni e Schlein per dire che il sistema è mutato radicalmente verso un modello di pari opportunità.

L’Assessora Bessone ha preso invece un vero e proprio abbaglio storico quando ha detto che nel territorio si è arrivati alla parità salariale, primi in Italia, grazie alla lungimiranza di UN imprenditore. Bene, proviamo a fare chiarezza! La parità salariale è stata riconosciuta in quella serie di accordi sindacali comunemente conosciuti come il “Patto della montagna”. Accordi – appunto! - frutto della contrattazione aziendale e territoriale e non un’illuminata concessione di un imprenditore! Accordi a cui si giunse dopo una pericolosa (c’erano il fascismo e la guerra) serie di scioperi. Una parità salariale riconosciuta solo alle donne in quel momento in forza, molte delle quali al termine della guerra furono, con il ritorno degli uomini, espulse dal mondo del lavoro, come spesso capita ancora oggi nei momenti di crisi. Basti pensare a cosa è accaduto alla fine del 2020, quando dei 101.000 posti di lavoro persi nel mese di dicembre, 99.000 appartenevano alle donne, le stesse che, lavorando in modo massiccio nei settori più esposti alla pandemia (commercio, servizi di pulizia e alla persona) avevano giocato un ruolo chiave nel periodo più duro del lockdown. Nel periodo ricordato dall’Assessora Bessone, è toccato ad una donna (un’operaia sostenuta dalla CGIL) attraverso una causa legale vinta nel 1962 contro un imprenditore, sicuramente non lungimirante, rivendicare nuovamente un principio che era entrato in Costituzione, ma non nei luoghi di lavoro e che oggi, seppur formalmente riconosciuto nei Contratti Nazionali, non trova piena attuazione perché non ci sono per le donne le stesse opportunità di crescita professionale che ci sono per gli uomini. Probabilmente si è trattato di sviste, magari determinate dall’emozione, ma proprio perché l’8 marzo è una giornata di riflessione e denuncia (e non una festa!) e visto che quelle parole sono state dette di fronte ad alcune classi di studenti, forse sarebbe opportuno prepararsi e approfondire argomenti e ragionamenti per evitare di veicolare messaggi sbagliati che identificano le donne come coloro che hanno colpe e gli uomini come lungimiranti e compassionevoli".