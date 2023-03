Barbierato e Cavallotti a Cossato: "Segnaletica orizzontale invisibile"

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Marco Barbierato e Alessandro Cavalotti Consiglieri comunali PD Cossato.

"La situazione della segnaletica orizzontale nelle strade di Cossato è evidente a tutti. Sono tante le segnalazioni che ci giungono, e noi stessi vediamo ogni giorno la situazione. Segnaletica ormai quasi invisibile, strisce che non si distinguono più…La sicurezza dei pedoni deve essere la prima preoccupazione, se parliamo di viabilità. Per questo abbiamo deciso di presentare un’interrogazione scritta sul tema.

Sappiamo che non tutte le strade sono comunali, alcune sono di competenza provinciale e altre recentemente sono diventate di competenza ANAS, ma questo non può giustificare l’inerzia.

Chiediamo quindi:

- se si sia provveduto a segnalare agli enti competenti la criticità legata alla segnaletica orizzontale compromessa e alle strisce pedonali quasi invisibili nei tratti non di competenza comunale

- se il Comune non ritenga, comunque, a maggior tutela della imprescindibile sicurezza dei pedoni e in difetto accertato da parte degli enti competenti, di dover procedere in proprio per poi rivalersi su questi nei modi e nelle forme di legge

- se nei tratti di competenza comunale si prevede di intervenire e quando, anche tenendo conto che abreve dovrebbero partire lavori di asfaltatura più volte annunciati dall’assessore competente.

Tra la burocrazia e la sicurezza dei pedoni, crediamo conti di più la seconda".