L'oroscopo di Corinne: ecco cosa ci dicono le stelle

ARIETE : Parecchi contesti vi fanno arrabbiare ma, essendo questo l’anno delle scelte, iniziate già sin d’ora ad avere le idee chiare su cosa desiderate mutare agendo di conseguenza specie se non vi reputati appagati. In ambito operativo o materiale un’iniquità vi farà arrabbiare oppure tribolerete a riscuotere una dovuta sommetta mentre, sia in casa che fuori, accadranno delle cosine veramente strane. Sabato da trascorrere in compagnia o all’aria aperta. Tendenza al mal di stomaco.

TORO : Aspettando che Giove entri nella vostra costellazione imparate a vivere alla giornata evitando di inalberarvi, dichiarate i sentimenti senza reprimere gli istinti, sistemate delle cosette rimaste fin troppo in sospeso, date delle chance a chi non si è comportato correttamente e preventivate una settimana talmente intensa e strampalata dal lasciare esiguo spazio alla tranquillità. Occhio pure a benemeriti ruffiani pronti a criticare dietro e a farle buone davanti.

GEMELLI : Essendo gli sbalzi umorali a portata di giornata non sarà semplice per gli altri capirvi oppure non saprete come comportarvi nei riguardi di una persona che destabilizza. Approfittate degli ultimi sprazzi di Marte congiunto al Sole per riequilibrare un delicato settore, dare il benservito a chiunque sia irrispettoso, appianare contrasti, lenire un acciacco, pensare a voi stessi e ad organizzarvi a puntino. Degli aggeggi, guastandosi, richiederanno una sostituzione. CANCRO : Finita una rogna ne spunta un’altra ma, fintanto che Sole e Giove si fanno i dispetti, dovete abituarvi a tali contrattempi, non gravi ma egualmente indisponenti, così come, volenti o nolenti, vi toccherà far buon viso a cattivo gioco o trovarvi nella condizione di difendere un essere a voi caro da pettegolezzi! Andate altresì in fondo ad una faccenda dai contorni oscuri, siate parchi nel mangiare e sabato o domenica liquidate i pensieri evadendo dalle solite quattro mura.

LEONE : Non avreste di che lamentarvi se non fosse per quei quattrini che sembrano volatilizzarsi, delle diatribe familiari, degli aumenti finanziari tardanti ad arrivare o degli scambi di opinione con il partner… Però, se ciò vi può consolare, in tempi brevi otterrete un paio di cose desiderate, vi caverete un pallino, recupererete una mini sommetta, trascorrerete ore liete con un gruppetto o vedrete pian piano materializzarsi un vecchio progetto. Si consiglia prudenza nel guidare! VERGINE : Un pizzico di scompiglio accompagnerà la corrente settimana e così, tra un’incavolatura, uno sbigottimento, uno sbuffo, una frustrazione, un acciacco e un’indignazione, giungerete al week end con le lune strabuzzate anche se, nel contempo, grazie ad un appoggio, riuscirete a risolvere un annoso problema. In amore e sul lavoro invece abbonderanno le sorprese Doloretti sparsi, emicranie, disturbi stagionali, infiammazioni lambiranno gli over 50…

BILANCIA : L’umore è vagante e con Giove dissonante talune cose non fileranno lisce oppure, peccando di ingenuità, beccherete una bidonata dettata dall’aver riposto fiducia in chi non la meritava o ascoltato una campana sbagliata ma ciò vi insegni a non offrire sempre la vostra preziosa disponibilità e ad infurbirvi! Se il piatto piange sfidate la fortuna giocando al Lotto o lotterie varie. Prossimamente un parente impensierirà e una novella strabilierà! Domenica allettante. SCORPIONE : Molte saranno le cosine da sistemare nel corso dei prossimi frenetici giorni al punto di arrivare a sera con la testa pesante ma, più cocciuti che mai, apparirete molto fermi sulle vostre intenzioni rifiutando ammonimenti o consigli e tirando dritti per la vostra viuzza anche se ciò non vi preserverà dall’incappare in qualche minuto inconveniente così come, se per natura permalosetti, vi offenderete per niente… Da preventivare problemi a mezzi meccanici o computerizzati.

SAGITTARIO : Approfittate del il primo quarto di Luna che il 15 marzo si forma nella vostra costellazione al fine di attuare ciò che già avevate in mente di fare, liberarvi di ingombranti fagotti, far riemergere le sopite potenzialità, compiere scelte di elevata portata, reclamare spettanze o dare un input alla quotidianità. Chi ha l’Ascendente in un segno di fuoco può arrotondare lo stipendio grazie ad un’entrata impensata od azzardare qualcosa di nuovo. Il week end sarà piuttosto singolare. CAPRICORNO : Nel pentolone delle speranze stanno bollendo tanti intenti ma prima di tradurli in pratica chiedete dei pareri perché la neutralità di taluni pianeti potrebbe indurvi a sbagliare così come non vi andrà di assecondare i voleri di un soggetto capace solo di blaterare e criticare, poi se volete l’uguale corrispondenza, coccolate un familiare rispettandone contemporaneamente la libertà. Un uomo farà salire i fumenti mentre da fuori giungerà un significativo comunicato.

ACQUARIO : Con il supporto del trigono di Marte avrete le vostre rivincite riuscendo in un intento o tirando respiri di sollievo riguardo ciò che fino all’anno scorso angustiava. Ragion per cui buttate alle ortiche il pessimismo e guardate fiduciosi ad una stagione promettente fregandovene altamente delle altrui stramberie. La casualità giocherà un ruolo prominente nelle frequentazioni mentre un ometto, reputato più corretto, vi sbalordirà. Qualche nativo effettuerà un viaggetto.

PESCI : Tanti dubbi e poche certezze: queste saranno le prerogative di quei pesciolini che ultimamente hanno mutato qualcosa in ambito privato od operativo. I più coraggiosi invece si butteranno a capofitto in imprese ardite senza calcolarne le conseguenze ma per tutti si staglia una settimana importante considerati i fatterelli, sia brutti che belli, atti a costellarla. Nel prendere decisioni non lasciatevi influenzare da nessuno e andate dove vi porta il cuore.

E che le stelle, marzoline e pazzerelle, vi portino tante cose belle!