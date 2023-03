Assunzioni per Arpa Piemonte. L'agenzia regionale che si occupa di protezione ambientale cerca 15 persone da inserire come assistenti tecnici con un contratto a tempo pieno e indeterminato.



E' fissato al 6 aprile la scadenza per inoltrare la propria candidatura: il bando è stato pubblicato sul portale Arpa nella sezione "lavora con noi/Concorsi", codice AT2, per titoli ed esami.