Il progetto Building Automation Ener.bit diventa un caso-studio di Algorab srl

Il Progetto Building Automation di Ener.bit circa la riqualificazione energetica di 14 edifici pubblici, tra cui il Palazzo della Provincia e 13 complessi scolastici, riguardante l'impianto di illuminazione pubblica, con la trasformazione da corpi illuminanti a tecnologia LED, e l'impianto di riscaldamento, con interventi di modifica alle centrali termiche, è diventato un caso-studio per Algorab srl, azienda trentina leader nel mondo dei sistemi wireless di controllo remoto e IoT.

Risparmio energetico negli edifici pubblici

Il progetto prevedeva un sistema automatico di rilevazione presenze per permettere di modulare sia l'illuminazione che il riscaldamento nell'ottica di un risparmio energetico, e un sistema di telecontrollo per monitorare i consumi, in modo da avere statistiche aggiornate. Il sistema permette infatti di rilevare la presenza di persone all'interno di un locale, di rilevare il livello di luminosità presente nella stanza e di adeguarlo mediante l'invio di un comando di accensione alle lampade, o di rilevare temperatura/umidità attraverso delle sonde che comunicano, in modalità wireless, le informazioni necessarie per gli adeguamenti.

Controllo degli impianti, rilevamento dei consumi ed eventuali malfunzionamenti

I dati raccolti servono ad alimentare le statistiche dei consumi e il funzionamento. La piattaforma utilizzata permette anche di individuare eventuali malfunzionamenti degli elementi principali. Per dare indicazioni più puntuali sono stati sviluppati sinottici ad hoc per tutti i piani dei diversi edifici con evidenziata la localizzazione di luci, pompe, ventil-convettori e altri componenti rilevanti per poter accedere ai dati specifici di ogni elemento.