"Note in Città", via al festival di musica classica dei giovani - Foto FAI Biella

Il FAI Biella, con il sostengo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, presenta il festival "Note in Città", rassegna di concerti di musica classica con protagonisti giovani interpreti che si stanno affacciando nel panorama internazionale.

Da marzo a ottobre saranno 4 gli appuntamenti musicali al Circolo Sociale di Biella: due dedicati al recital pianistico e due alla musica da camera.

Il primo concerto, in programma per oggi, venerdì 10 marzo, vede protagonista Diego Petrella, già vincitore del secondo premio al Concorso Ettore Pozzoli di Seregno (primo non assegnato), uno tra i più importanti e storici concorsi in Italia.

Petrella si cimenterà in brani di Beethoven, Chopin, Skrjabin e Rachmaninoff.

Giovane talento anche il direttore artistico del festival, il Maestro Giovanni Carraria Martinotti, virtuoso biellese del pianoforte, già protagonista di un concerto di successo sempre organizzato dal FAI lo scorso settembre.

Nato nel 1996 a Biella, Giovanni Carraria Martinotti si è diplomato a soli 17 anni con il massimo dei voti e lode presso il Conservatorio G. Verdi di Torino. Ha partecipato a numerose masterclass e corsi di perfezionamento in Italia e all’estero, tra cui il Corso Accademico di alto perfezionamento con Anna Maria Cigoli presso l’Accademia L. Perosi di Biella. Attualmente si sta perfezionando a Milano con il Maestro Davide Cabassi e a Pinerolo con il Maestro Benedetto Lupo. Si è esibito in occasione di numerose manifestazioni tra cui il Festival Beethoven a Torino, alla Reggia di Venaria Reale e ai Musei Vaticani a Roma.

Tutti i concerti, gratuiti per i giovani fino a 18 anni, avranno inizio alle 21, con ritrovo alle 20:30 per usufruire della consumazione inclusa nel biglietto.

Si ricorda che in loco è sempre possibile sottoscrivere la tessera FAI e usufruire subito delle agevolazioni riservate agli iscritti.