Vigili del Fuoco impegnati nel Biellese per il forte vento. A Sagliano un albero è caduto su di un'auto in sosta, foto archivio

Continua a squillare il telefono della centrale operativa dei Vigili del Fuoco per richiedere interventi un po' ovunque nel Biellese per le forti raffiche di vento di oggi venerdì 10 marzo.

Nella tarda serata di oggi a Sagliano una pianta è caduta su di una macchina in sosta, per fortuna al suo interno non c'era nessuno. Altri interventi a Mongrando e a Valle San Nicolao dove degli alberi sono caduti sulla strada.