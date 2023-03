Ruba il bancomat alla donna che assiste e preleva 1000 euro: badante denunciata a Candelo

A Candelo, militari del locale Comando Stazione Carabinieri, a conclusione di accurati accertamenti ed indagini scaturite a seguito di denuncia - querela presentata, nel mese di febbraio u.s., da 86enne del luogo, oggi 10 marzo hanno denunciato una badante 48enne italiana, censurata, residente in provincia di Vercelli, poiché ritenuta responsabile dei reati di furto aggravato in abitazione ed indebito utilizzo di carta di credito/debito.

La donna, approfittando di un periodo di prova quale badante, svolto presso l'abitazione della persona che doveva accudire, è riuscita ad impossessarsi della carta di debito dell'anziana, recandosi presso una filiale della banca Sella, dove effettuava prelievi fraudolenti per complessivi € 1000,00 (mille/00), prima che i familiari della persona offesa si potessero accorgere dell'accaduto.