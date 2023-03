Lo fermano per un controllo a Biella appena sceso da un'auto che si scopre essere rubata. In manette un 52enne

Durante il normale controllo del territorio, personale della Polizia di Stato di Biella ha sottoposto a controllo un soggetto, già noto per i suoi precedenti, visto uscire da un parcheggio del centro di Biella.

Quest’ultimo, 52 anni originario di Milano ma domiciliato a Biella, veniva, dunque, fermato in prossimità di un’autovettura da poco parcheggiata con motore ancora caldo. All’atto del controllo il cinquantaduenne estraeva dalla propria tasca una chiave di autovettura e, su espressa richiesta degli operatori in merito alla provenienza del veicolo, lo stesso dichiarava trattarsi di un prestito di un amico concessogli per adempiere ad alcune commissioni.

Nel proseguo del controllo giungeva su linea di emergenza la telefonata di un soggetto che denunciava di aver subito il furto della propria autovettura la quale era stata parcheggiata a circa 200 metri dal luogo in cui era in atto il controllo. Diramata la nota alle Volanti sul territorio, gli operatori impegnati nel controllo documentale del cinquantaduenne riscontravano che la macchina in suo possesso, da lui stesso indicata, corrispondeva con quella segnalata pochi secondi prima come oggetto di furto.

Alla luce di tale corrispondenza, sentito il Sostituto Procuratore di turno, il soggetto veniva tratto in arresto per il reato di furto aggravato. Successivamente, su richiesta del Pubblico Ministero il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Biella ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di firma e dell’obbligo di dimora durante le ore notturne.