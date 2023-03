Forti raffiche di vento nel biellese, in via Cucco a Biella recinzione di un cantiere a terra, FOTO

Forti raffiche di vento nel biellese, in via Cucco a Biella recinzione di un cantiere a terra

In queste ore di oggi venerdì 10 marzo nel Biellese soffiano forti raffiche di vento e i Vigili del Fuoco sono impegnati in diversi interventi.

Tra questi c'è anche quello in via Cucco a Biella, dove una squadra si trova sul posto in quanto il vento ha fatto cadere a terra la recinzione di un cantiere che potrebbe rappresentare un pericolo per i passanti e per le abitazioni circostanti.

Al momento i Vigili del Fuoco lo hanno messo in sicurezza e sono in attesa degli addetti che vengano a ripristinarlo.