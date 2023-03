Auto distrutta dalle fiamme davanti alla caserma dei Carabinieri a Cossato, FOTO e VIDEO

Auto in fiamme questa mattina venerdì 10 marzo a Cossato, di fronte alla caserma dei Carabinieri in via Marconi.

In un primo momento sono intervenuti gli stessi Carabineri per tentare di domare le fiamme con gli estintori in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno spento l'incendio e hanno messo in sicurezza il mezzo.

Attenzione alla viabilità perchè al momento la strada è chiusa per consentire ai Vigili del Fuoco di terminare le operazioni e al carro attrezzi di portare via l'auto.

Ancora sconosciute al momento le cause del rogo.