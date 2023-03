A Gaglianico scoppia una lite in sala slot: 25enne cossatese minaccia 35enne del luogo con un coltello

Oggi, venerdì 10 marzo 2023, in Candelo, a conclusione indagini ed accertamenti, i militari del locale Comando Stazione Carabinieri, hanno denunciato un 25enne residente nel cossatese, censurato, per minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il giovane, alle ore 00:30 circa del 7 marzo 2023, all'interno della sala slot denominata "Biella Gaming 4", avente sede in Gaglianico, per un diverbio intercorso in merito all'utilizzo di una slot machine, ha minacciato con un coltello con una lama lunga cm. 10, un 35enne del luogo.

Sul posto interveniva prontamente una pattuglia di militari del Comando Carabinieri procedente che sottoponeva a sequestro arma bianca, riscostruendo i fatti e denunciando l’aggressore.